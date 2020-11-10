الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار بشرق ليبيا

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توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار سقوط الأمطار الغزيرة إلى يوم غد الأربعاء في شرق ليبيا خاصة على منطقة الجبل الأخضر.

وقالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان، إن سقوط الأمطار الغزيرة خاصة في المنطقة الممتدة من المرج وحتى درنة والدواخل، سيؤدي إلى استمرار جريان الأودية المحلية وتجمع المياه بالمناطق المنخفضة.

وتشهد مناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا منذ يوم السبت سقوط أمطار غزيرة سببت زيادة في منسوب المياه بالأودية، ما أدى إلى جريان السيول وإغراق عدد من شوارع المدن والمناطق خاصة البيضاء.