“اللجنة العليا” بمصراتة: إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مراكز العزل بلغ 49

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مراكز العزل بالبلدية بلغ 49 حالة وإجمالي حالات العناية المركزة بلغ 22 حالة.

وبحسب بيان اللجنة العليا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” فإن إجمالي حالات الإصابة بكورونا داخل مركز العزل بالمعهد القومي للأورام بلغ 29 حالة منها 17 حالة بالإيواء، و 12 حالة بالعناية المركزة، مضيفا أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في قسم العزل بمركز مصراته الطبي بلغ 9 حالات منها 8 حالات بالإيواء وحالة واحدة بالعناية المركزة.

وأوضح البيان أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا داخل قسم العزل بمستشفي مصراتة للدرن والأمراض الصدرية بلغ 9 حالات بالعناية المركزة، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا داخل مركز الكشف والعزل بالمركز الصحي الكراريم بلغ حالتين بالإيواء.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (246).

واستلم المركز عدد (4221) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (296) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1170) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (110) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (102) عينة، مختبر مركز مصراته الطبي عدد (29) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (113) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (478) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (26) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (56) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3251) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (970) عينة موجبة لفيروس كورونا (657 جديدة + 313 مخالطة)”.