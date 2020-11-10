البعثة الأممية تدين مقتل المحامية حنان البرعصي

أخبار ليبيا24

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة، اليوم الثلاثاء، مقتل المحامية حنان البرعصي، في وضح النهار في بنغازي على يد مسلحين مجهولين.

وقالت البعثة، في بيان، “إن السيدة البرعصي كانت من أشد المجاهرين بانتقاد الفساد وإساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضافت، “إن فجيعة مقتلها تدلل على التهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها”.

وأكدت البعثة، على أنها أخذت علماً بقرار السلطات المختصة في الشرق بالشروع في تحقيق سريع وشامل في مقتلها، مؤكدة على ضرورة تقديم الجناة على الفور إلى العدالة.

وقالت البعثة، “إن مقتل السيدة البرعصي تذكيراً قوياً لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب”.