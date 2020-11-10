رافضا تحمل المسؤولية.. بن عطية: تكدس القمامة قادم لا محالة في تاجوراء

بحث عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، الثلاثاء، نقص العمالة ونقص السيولة وتأخر مرتبات العاملين لمدة 6 أشهر وغياب مصاريف التشغيل في البلدية.

وأكد عميد البلدية في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن تكدس القمامة لا محالة قادم في البلدية وذلك على خلفية وقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن توقف مخصصات النظافة وعدم إصدار أي قرار إيجابي متعلق بالنظافة بالبلديات.

وطالب عميد البلدية المجلس الرئاسي ووزارة الحكم المحلي بتحمل المسئولية في تكليف مجلس إدارة لشركة النظافة من عمداء البلديات لاختيار إدارة تنفيذية.

ودعا العميد الأجهزة الرقابية لمتابعة أسباب أزمة تكدس القمامة، رافضا تحمل مسئولية تكدس القمامة بالبلدية،لافتا إلى أنه يتم صرف مخصصات النظافة لغير البلديات.

وطالب العميد مواطني تاجوراء بدعم البلدية وشركة الخدمات للحصول على الدعم اللازم لأعمال النظافة، مشيرا إلى أنه تم إيقافها بحكم من المحكمة.

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