مجلس وزراء المؤقتة يتخذ جملة من القرارات

أخبار ليبيا24
اتخذ مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” الثلاثاء، جملة من القرارات والإجراءات خلال اجتماعه العادي الرابع لهذا العام.
واستهل المجلس اجتماعه بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي، كما اتخذ جملة من القرارات من بينها الموافقة على اعتماد مركز لمرضى السكري بمنطقة القرضة الشاطئ، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
كما قرر إعادة تسمية مستشفى الأمراض النفسية بنغازي إلى مستشفى الدكتور المرحوم علي الرويعي، تخليدا لجهوده المبذولة في القطاع.
واعتمد المجلس مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة كمستشفى تعليمي، إضافة إلى اعتماد مركز الغدد الصماء قمينس مع منحه الذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية، اعتماد المركز الصحي زلة كمستشفى قروي بسعة 40 سريرا.
وقرر المجلس الموافقة على ترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة قمينس إلى كلية للعلوم التقنية، وترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة درنه إلى كلية للعلوم التقنية، إضافة إلى ترفيع المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بالخاثر إلى معهد عالي للمهن الشاملة.
وقرر مجلس الوزراء إحالة قانون إنشاء سوق المال الليبي إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون المعاملات الإلكترونية إلى مجلس النواب.
ووافق المجلس على اعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشاريع، مؤكدا على عدم السماح بدخول العمالة الأجنبية عبر المنافذ إلا بعد اتباع الإجراءات المنظمة لهذا الأمر وموافقة جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة العمل والتأهيل، ووزارة الداخلية.
كما وافق المجلس على إعادة تعيين ضباط الصف من أعضاء هيئة الشرطة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بالمعهد العالي للضباط وعددهم 213 عضوا كضباط في وزارة الداخلية.
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