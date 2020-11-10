مجلس وزراء المؤقتة يتخذ جملة من القرارات

أخبار ليبيا24

اتخذ مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” الثلاثاء، جملة من القرارات والإجراءات خلال اجتماعه العادي الرابع لهذا العام.

واستهل المجلس اجتماعه بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي، كما اتخذ جملة من القرارات من بينها الموافقة على اعتماد مركز لمرضى السكري بمنطقة القرضة الشاطئ، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

كما قرر إعادة تسمية مستشفى الأمراض النفسية بنغازي إلى مستشفى الدكتور المرحوم علي الرويعي، تخليدا لجهوده المبذولة في القطاع.

واعتمد المجلس مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة كمستشفى تعليمي، إضافة إلى اعتماد مركز الغدد الصماء قمينس مع منحه الذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية، اعتماد المركز الصحي زلة كمستشفى قروي بسعة 40 سريرا.

وقرر المجلس الموافقة على ترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة قمينس إلى كلية للعلوم التقنية، وترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة درنه إلى كلية للعلوم التقنية، إضافة إلى ترفيع المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بالخاثر إلى معهد عالي للمهن الشاملة.

وقرر مجلس الوزراء إحالة قانون إنشاء سوق المال الليبي إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون المعاملات الإلكترونية إلى مجلس النواب.

ووافق المجلس على اعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشاريع، مؤكدا على عدم السماح بدخول العمالة الأجنبية عبر المنافذ إلا بعد اتباع الإجراءات المنظمة لهذا الأمر وموافقة جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة العمل والتأهيل، ووزارة الداخلية.

كما وافق المجلس على إعادة تعيين ضباط الصف من أعضاء هيئة الشرطة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بالمعهد العالي للضباط وعددهم 213 عضوا كضباط في وزارة الداخلية.