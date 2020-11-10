البعثة الأممية تدين بشدّة اغتيال البرعصي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2020

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة مقتل المحامية حنان البرعصي التي اغتيلت الاثنين، في وضح النهار، في بنغازي على يد مسلحين مجهولين.

وقالت البعثة إنها أخذت “علماً بقرار السلطات المختصة في الشرق بالشروع في تحقيق سريع وشامل في مقتلها. وتدعو إلى تقديم الجناة على الفور إلى العدالة”.

وأضافت أن “مقتل السيدة البرعصي تذكير قوي لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب”.