شندب: الأمن الاجتماعي في بنغازي يهتز بسبب اغتيال البرعصي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2020

أكد الكاتب الصحفي اللبناني علي شندب أن الأمن الاجتماعي في بنغازي يهتز بسبب اغتيال المحامية حنان البرعصي.

وقال شندب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الأمن الاجتماعي يهتز في بنغازي نتيجة اغتيال المحامية حنان البرعصي المؤيدة لخليفة حفتر والجيش الليبي لكنها مؤخرا نشرت فيديوهات تنتقد فيها أبناء حفتر وغيره من المسؤولين في ليبيا وثمة اتجاه يحملهم مسؤولية اغتيالها في وضح النهار في بنغازي ما أدى إلى تنامي الخوف شرقي ليبيا”.

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وأرفق شندب مقطعا مصورا يظهر البرعصي وهي تتحدث عن تعرض ابنتها لإطلاق نار في محاولة لثنيها عن الحديث قائلة إن ابنتها تعرضت لإطلاق نار وهذا لن يجبرها على السكوت مؤكدة أنها ستواصل “نضالها” وأنها لن تترك البلاد حتى لو تم قتل ابنها وابنتها.