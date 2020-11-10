الحوار الليبي في تونس .. تساؤلات و استفهامات

انطلق المنتدى الليبي للحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، الاثنين، في ضاحية العاصمة التونسية قمرت الغرض من المنتدى هو تطوير رؤية مشتركة للفترة الانتقالية في ليبيا.

ولكن، على الرغم من أن المحادثات بين الليبيين تشكل خطوة مهمة في تحقيق تسوية سياسية لحل النزاع في ليبيا، إنما حدث أكثر من مرة في هذا البلد أن تحولت المفاوضات الناجحة إلى انقسام أكبر.

خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمونوف قال إن العديد من ممثلي القوى السياسية المؤثرة، لا يعرفون على أي أساس تم اختيار المشاركين في المنتدى الليبي للحوار السياسي في تونس، مشيرا إلى أن 75 ليبياً جاءو إلى تونس، سمى 13 منهم مجلس النواب، و 13 مجلس الدولة، و 49 المبعوثة الأممية المؤقتة لدى ليبيا ستيفاني وليامز نفسها.

و تساءل االخبير الروسي عن الأساس الذي انطلقت منه (ويليامز) في اختيار هؤلاء الأشخاص؟، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجيب على تساؤله فهمم مدونون وممثلون وصحفيون وما إلى ذلك، مشددا على أن المعيار الوحيد، هو أنه لن يشغلوا مناصب عامة.

و أضاف سيمونوف أن هؤلاء الأشخاص، غير معروفين، وليس لديهم أي تأثير، ولا أحد يقف خلفهم في ليبيا.و لا يمكن النظر إليهم إلا على أنهم معينون من قبل ويليامز والولايات المتحدة ، مشيرا إلى أن هناك مخاطرة في أن يُرفض أي قرار يتخذ في تونس من قبل القوى الليبية التي تتمتع بنفوذ حقيقي.

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