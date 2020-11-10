“مركز الرصد الأولي”: تسجيل حالتي اشتباه بفيروس كورونا وتماثل 3 للشفاء في البيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون الصحية البيضاء، أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي اشتباه بفيروس كورونا بين المترددين على المركز وتماثل 3 حالات للشفاء.

وأضاف المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن عدد المترددين على المركز بلغ 52 شخصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في منشوره أن عدد المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 38 حالة ما بين مخالطين لحالات إيجابية بكورونا ومسافرين و زائرين للكشف الطبي، مشيرا إلى أن عدد المترددين على المركز من خارج مدينة البيضاء بلغ 14 حالة.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (246).

واستلم المركز عدد (4221) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (296) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1170) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (110) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (102) عينة، مختبر مركز مصراته الطبي عدد (29) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (113) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (478) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (26) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (56) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3251) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (970) عينة موجبة لفيروس كورونا (657 جديدة + 313 مخالطة)”.