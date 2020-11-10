البعثة الأممية تدين حادث اغتيال المحامية حنان البرعصي وتدعو لتقديم الجناة على وجة السرعة

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، حادث مقتل المحامية حنان البرعصي التي اغتيلت أمس الثلاثاء، في وضح النهار بمدينة بنغازي على يد مسلحين مجهولين.

وقالت البعثة، في بيان لها، إن مقتل حنان البرعصي يظهر حجم التهديدات التي تواجه المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها، مبينة أن البرعصي كانت من أشد المجاهرين بانتقاد الفساد وإساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت البعثة السلطات في الشرق إلى تقديم الجناة على الفور إلى العدالة .

واعتبرت البعثة أن مقتل البرعصي يعد تذكيراً قوياً لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة، وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب.. وفقا لما جاء بالبيان .

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