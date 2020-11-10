نائب الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي : استقرار ليبيا يسهل عمل بايدن

تمثل السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة أحد العناصر شديدة الحساسية التي يتطلع إليها المجتمع الدولي بشكل عام، والخبراء والباحثون بشكل خاص، وتحديدا القضايا الخاصة بموقف الإدارة الأميركية من الأوضاع في ليبيا وسوريا والتحركات الاستفزازية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي تحليل على موقع «تايمز ناو نيوز»، دعت الباحثة ونائب الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطنية الأميركية، إيلين لايبسون، الرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى التركيز على الوضع في ليبيا، وهي القضية الأقرب للحل في الشرق الأوسط، مشددة على أن وجود ليبيا أكثر استقرار سيجعل من السهل على إدارة بايدن إشراك دول شرق البحر المتوسط في القضايا الأكبر لاستكشاف الغاز واستغلاله.

و قالت الخبيرة الأميركية إن التطورات في الشرق الأوسط قد تنتظر فترة من الوقت، على جدول أعمال الإدارة الجديدة، وقد يكون لدى بايدن فرصة للبدء بشكل إيجابي من خلال المساعدة في الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف بشأن ليبيا.

وبالنسبة لإدارة بايدن، قد تكون التطورات في ليبيا فرصة لدعم الأمم المتحدة وإثبات أن الولايات المتحدة ستوفر المزيد من الاهتمام والدعم السياسي للجهود متعددة الأطراف. كما قد تجد أنه من المناسب إعادة فتح السفارة الأميركية بعد أن أجبرت الظروف الأمنية الولايات المتحدة على نقل دبلوماسييها إلى مالطا ثم تونس.

وأكدت إيلين لايبسون أن ليبيا أكثر استقرارا ستجعل من السهل على الإدارة الجديدة إشراك دول شرق البحر المتوسط ​​بشأن القضايا الأكبر لاستكشاف واستغلال الغاز التي وضعت مصر وقبرص واليونان في مواجهة تركيا، التي تتبنى نهجا عدائيا يثير التوترات في المنطقة وتحاول إدراج ليبيا في مجال نفوذها.

وبدون معرفة من سيكون وزير الخارجية الأميركي القادم، لا يزال بإمكان المرء أن يفترض أن الدبلوماسية الأميركية ستتم مع مزيد من الاهتمام بالمصالح طويلة الأجل للأطراف، والمزيد من الاستعداد لتسهيل حل المشكلات الإقليمية ومشاركة أكثر قابلية للتنبؤ ومثمرة مع الحكومات والمؤسسات المتوسطية.

وأشارت الخبيرة الأميركية إلى أنه بالمقارنة مع مناطق الاضطرابات الأخرى في الشرق الأوسط، مثل سوريا أو اليمن، قد تكون ليبيا هي الحل الأمثل بالنسبة لإدارة بايدن، وخاصة أن الصراعات الأخرى أكثر تعقيدا وسيستغرق الأمر جهدا أكبر ووقتا أكثر حتى تستعد الإدارة الجديدة للانخراط مرة أخرى في تلك الأزمات.

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