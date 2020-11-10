بنسودا تدعو جميع الأطراف الليبية لتنفيذ اتفاق جنيف لـوقف إطلاق النار

طالبت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا ، الثلاثاء، جميع الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 اكتوبر الماضي ، منددة بالقوى التي تعرقل العدالة والمساءلة في البلاد.

و أكدت بنسودا في إحاطة قدمتها بنسودا إلى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تظل حالة ذات أولوية عالية لمكتبها ،مشيرةً إلى أنه تم إرسال بعثتي تحقيق لجمع أدلة إضافية بشأن الوضع في ليبيا ، مشددة على ضرورة تأكيد مجلس الأمن و القوى الدولية الفاعلة لكافة أطراف الصراع في ليبيا سواء عسكريين أو مدنيين أو مليشيات مسلحة على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، مستنكرة استهداف المدنيين الذين أعربوا عن معارضتهم للميليشيات في أنحاء البلاد إضافة إلى وجود انتهاكات خطيرة في السجون.

ونوهت بنسودا إلى أن مكتبها يقوم برصد حالة المشردين داخليا وكذلك الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين الذين يتعرضون للاتجار ولجرائم مثل التعذيب مشيرة إلى فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسى أدياب لتورطه في الاتجار بالبشر والاغتصاب وقتل اللاجئين.

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