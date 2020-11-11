ناعية المحامية حنان البرعصي ..أمن بنغازي: التحقيقات جارية ولن تتوقف لحين الوصول إلى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة

بنغازي 10 نوفمبر 2020 (وال) – أصدرت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن واقعة مقتل المواطنة حنان محمد البرعصي.

المديرية وفي بيانها الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية، على نسخة منه، قالت: “في الوقت الذي تدين فيه مديرية أمن بنغازي كافة الأعمال التي تقع وتنفذ خارج دائرة القانون الذي يمثل الحق والعدل وتنظيم العلاقة بين كافة شرائح المجتمع على أسس المساواة، وإذ تدين كافة الأعمال غير المسؤولة التي تصل إلى إزهاق الروح التي حرّم الله إلا بالحق، تؤكد أنها أعمال قطعا لا تمثل الدولة التي ننشدها جميعا، وأن المعني بها هم مرتكبوها”.

وتابعت: “تعلن المديرية أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 2020/11/9 م وعلى تمام الساعة الثانية ظهرا، قام عدد من الأشخاص الملثمين بمحاولة خطف المواطنة (حنان محمد البرعصي) من داخل أحد المحلات التجارية بشارع عشرين، وقاموا بإطلاق عد من الأعيرة النارية عليها، ما أرداها قتيلة، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن سيارتين معتمتين، سالكين أحد الشوارع الفرعية”.

وأضافت: “وعلى الفور قامت مديرية الأمن، وعبر مختلف مكوناتها وبالتنسيق المباشر مع النيابة العامة بالشروع في الانتقال لمحل الواقعة والبدء في إجراءات البحث والتحري والاستدلال، إضافة إلى الاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتعقب كاميرات المراقبة السوجودة بمنطقة مسرح الجريمة”.

وأكدت المديرية أن التحقيقات جارية وبمختلف الأقسام والوحدات، وأن أعمال التعقب مستمرة ولن تتوقف لحين الوصول إلى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

واختتمت: “تتقدم مديرية أمن بنغازي باسم كافة منتسبيها ومنتسبي وزارة الداخلية وعلى راسهم السيد الوزير، بأحر التعازي إلى أسرة وذوي الفقيدة وزملاء مهنتها، سائلين لها المولى عز وجل المغفرة والرحمة ولأهلها وذويها جميل الصبر والسلوان”. (وال – بنغازي) س س

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