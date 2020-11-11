بعد تكرار حالات الغش.. تعليم الوفاق تطالب بتفتيش هواتف وساعات الطلبة أثناء امتحانات الشهادة الثانوية

طالب رئيس اللجنة العليا للامتحانات، التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة “محمد نوري العتوق”، مساء أمس الثلاثاء، بضرورة تفتيش الهواتف المحمولة والساعات الإلكترونية “الذكية” لدى جميع الطلبة أثناء تواجدهم بقاعات امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019/ 2020 .

وأوضح العتوق، في خطاب موجه إلى رؤساء اللجان المركزية للإمتحانات، أنه لوحظ تكرار حالات الغش عن طريق استخدام الهواتف النقالة من قبل العديد من الطلاب، مطالبا المراقبين والملاحظين بتفتيش تلك الأجهزة، إضافة إلى تفتيش سماعات الأذن لدى لجان الطالبات مع التأكيد على أن يتم ذلك من خلال العناصر النسائية في اللجان .

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