وزير الداخلية يصدر تعليماته المشددة لكافة الأجهزة الأمنية لضبط الجناة المتهمين بمقتل المحامية حنان البرعصي

بنغازي 10 نوفمبر 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الثلاثاء، تعليماته المشددة لكافة الأجهزة الامنية المتمثلة في مديرية أمن بنغازي، والإدارة العامة للبحث الجنائى وجهاز مكافحة الجريمة، وجهاز المباحث الجنائية، بتكثيف أعمال التحري والبحث لحين الوصول لضبط الجناة المتهمين بمقتل المحامية (حنان محمد البرعصي) وتقديمهم للعدالة على هذه الفعلة النكراء.

معاليه، وخلال إيجاز صحفي، لمكتب الإعلام الأمني بالوزارة، قدّم تعازيه الحارة لأسرة وذوي الفقيدة وزملاءها، سائلا لها الرحمة ولأهلها جميل الصبر والسلوان. (وال – بنغازي) س س

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