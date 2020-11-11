وصول وفد بعثة الأمم المتحدة لمقر اللجنة العسكرية 5+5 بسرت

تونس 10 نوفمبر 2020 (وال) – وصل وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى المقر الدائم للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعات الجولة السادسة في مقرها الجديد، الذي أعلن عنه في ختام اجتماعات الجولة الخامسة، التي استضافتها مدينة غدامس غرب البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان مساء أمس الإثنين، إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعقد اجتماعات الجولة السادسة خلال الفترة بين 10 و13 نوفمبر الجاري في مقرها الدائم بمدينة سرت، بحضور ومشاركة البعثة.

واستكملت مدينة سرت الاستعدادات لاستضافة اجتماعات لجنة العشرة العسكرية المشتركة. (وال – تونس) س س

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