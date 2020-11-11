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اونيس يرحب بإطلاق سراح بعيو ويتهم وسائل إعلام بالتحريض عليه وتضليل الرأي العام

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق حسن اونيس بإطلاق سراح الصحفي محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام وتقدم له بالتهنئة .

وقال ونيس في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تابعته المرصد : ” نؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تلتزم كل وسائل الإعلام بالتوقف عن التحريض وتضليل الرأي العام ” .

وأضاف : ” ما حدث مع زميلنا أستاذ الصحافة والإعلام محمد بعيو خير دليل على ذلك ( التحريض والتضليل ) ، وأنه مهما حدث لن تتوقف مساعينا في تأكيد الدولة المدنية التي تنبذ الظلم والفوضى والغوغاء ” .

وفي ختام منشوره ، أعرب اونيس عن أمله في أن تفضي الحوارات والنقاشات الجارية حاليا إلى حلول واتفاقات وتفاهمات وحل دائم يجعل من السلام هو عنوان الجميع من اجل حماية الوطن ، وفق تعبيره .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • .من الخطأ ان نسمى الاخوان خه بالاخوان المسلمين حيث لا ينطبق عليهم تعريف المسلم الذى حدده رسول الله حيث قال : المسلم من سلم الناس من لسانه ويده . بينما هؤلاء الاشرار ينطيق عليهم حيث المفلس حيث ياتى بصلاة وصيام وزكاة يوم القيامة وقد شتم هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسانتهم او يضاف لسيئاتهم ليطرحوا فى النار ومن الغباء ان نطلق عليهم تيار الاسلام السياسى بل نقول تيار الافلاس السياسى !!
    فلا يوجد فى الاسلام تقسيم للمجتمع الى احزاب على اساس دينى فكلمة حزب اسلامى اشبه بكلمة مياه مجففة شئ مستحيل ومتناقض

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