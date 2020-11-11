اونيس يرحب بإطلاق سراح بعيو ويتهم وسائل إعلام بالتحريض عليه وتضليل الرأي العام

ليبيا – رحب رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق حسن اونيس بإطلاق سراح الصحفي محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام وتقدم له بالتهنئة .

وقال ونيس في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تابعته المرصد : ” نؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تلتزم كل وسائل الإعلام بالتوقف عن التحريض وتضليل الرأي العام ” .

وأضاف : ” ما حدث مع زميلنا أستاذ الصحافة والإعلام محمد بعيو خير دليل على ذلك ( التحريض والتضليل ) ، وأنه مهما حدث لن تتوقف مساعينا في تأكيد الدولة المدنية التي تنبذ الظلم والفوضى والغوغاء ” .

وفي ختام منشوره ، أعرب اونيس عن أمله في أن تفضي الحوارات والنقاشات الجارية حاليا إلى حلول واتفاقات وتفاهمات وحل دائم يجعل من السلام هو عنوان الجميع من اجل حماية الوطن ، وفق تعبيره .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية