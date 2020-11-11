عاجل // تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية ، مشيرة إلى تماثل 120 حالة للشفاء من الفيروس .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية ، مشيرة إلى تماثل 120 حالة للشفاء من الفيروس .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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