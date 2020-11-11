عاجل // تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية ، مشيرة إلى تماثل 120 حالة للشفاء من الفيروس .

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