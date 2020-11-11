“اللجنة العليا” ببلدية مصراتة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة شفاء

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، تحديث الوضع الوبائي داخل البلدية ليوم أمس الثلاثاء.

وبحسب منشور للجنة العليا لمجابهة كورونا بمصراتة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أوضح أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 116 حالة، وأن حالات الشفاء 120، وحالات الوفاة 4 .

وبين المنشور أن بذلك يعد إجمالي الإصابات المؤكدة نحو 6078، والحالات النشطة 1961، وحالات الشفاء 3939، والوفيات 178.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (246).

واستلم المركز عدد (4221) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (296) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1170) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (110) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (102) عينة، مختبر مركز مصراته الطبي عدد (29) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (113) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (478) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (26) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (56) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3251) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (970) عينة موجبة لفيروس كورونا (657 جديدة + 313 مخالطة)”.