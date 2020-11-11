تعليقًا على اغتيال “حنان البرعصي”..باشاغا: اغتيال الحقوقيين جريمة نكراء

وصف وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي بشاغا، أن اغتيال الحقوقيين و أصحاب الرأي وتكميم الأفواه، بأنها جريمة نكراء وشكل مشين من أشكال الإستبداد و محاولة يائسة لوأد الأمل في قيام دولة مدنية ديمقراطية.

ويأتي حديث باشاغا، عبر صفحته على تويتر، تعليقا على حادثة اغتيال المحامية حنان البرعصي، في مدينة بنغازي، يوم أمس.

واستهدف مسلحون مجهولون الناشطة “حنان البرعصي” أثناء وجودها في شارع 20 في مدينة بنغازي بطلقات أردتها قتيلة.

وعلمت 218 من مصدر بمستشفى الجلاء في بنغازي أن جثمان الناشطة والمحامية قد وصل إلى المستشفى بعد نحو ساعة من الواقعة.

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