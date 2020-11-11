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بلدية الماية تعلن الانتهاء من صيانة المركز الصحي الشمالي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية الماية، الانتهاء من أعمال الصيانة للمركز الصحي الماية الشمالي، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية بالبلدية.

وشملت الصيانة، المواد الصحية وصيانة الأبواب والنوافذ والأعمال الكهربائية بالمركز، وأعمال الطلاء.

وأوضحت بلدية الماية، العمل جاري على تركيب محطة التحلية ومن ثم تركيب الأجهزة والمعدات الطبية والأسرّة التي تم توريدها الفترة الماضية.

وأشارت البلدية، إلى أنها ستعمل على تدريب الكوادر العاملة بالمركز، حتى تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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