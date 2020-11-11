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لليوم الثالث.. الشركة العامة للكهرباء تواصل حملتها الوطنية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، عن مواصلتها لليوم الثالث للحملة التي تنفذها بالتعاون مع القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق.

وأوضحت الشركة، أن حملتها الوطنية، انطلقت في اليوم الثالث، إلى مناطق أبوستة والحشان وعرادة، تم خلالها إزالة العديد من التوصيلات الغير شرعية، وحثّ أصحاب المحال التجارية على سداد ما عليهم من إلتزامات وتركيب عدّاد، وذلك بالتوجه إلى دائرة خدمات المستهلكين الواقعة تلك المحلات في نطاق حدودها الإدارية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، أن الحملة مستمرة لتشمل كافة المناطق والأحياء في العاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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