لليوم الثالث.. الشركة العامة للكهرباء تواصل حملتها الوطنية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، عن مواصلتها لليوم الثالث للحملة التي تنفذها بالتعاون مع القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق.

وأوضحت الشركة، أن حملتها الوطنية، انطلقت في اليوم الثالث، إلى مناطق أبوستة والحشان وعرادة، تم خلالها إزالة العديد من التوصيلات الغير شرعية، وحثّ أصحاب المحال التجارية على سداد ما عليهم من إلتزامات وتركيب عدّاد، وذلك بالتوجه إلى دائرة خدمات المستهلكين الواقعة تلك المحلات في نطاق حدودها الإدارية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، أن الحملة مستمرة لتشمل كافة المناطق والأحياء في العاصمة.

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