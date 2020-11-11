منظمة حقوقية تطالب النائب العام بفتح تحقيق في اغتيال “حنان البرعصي”

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها لواقعة اغتيال الناشطة النسائية و المحامية حنان البرعصي، ظهر يوم أمس الثلاثاء، بعد تعرضها لوابل من الرصاص عقب نزولها من سيارتها بشارع العشرين وسط مدينة بنغازي، من قبل مسلحين خارجين عن القانون.

وأكدت اللجنة الوطنية، على أن جريمة استهداف الناشطة النسائية والمحامية حنان البرعصي، انتهاك صارخ لحرية الرأى والتعبير، وكذلك انتهاكا وخرقا واضحا للإﻋﻼﻥ العالمي لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ الذي ﺃﻗﺮﺗﻪ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، على أن حادثة استهداف الناشطة عمل إجرامي شنيع ويمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح لقمع حرية الرأي والتعبير.

وحمّلت اللجنة الوطنية، وزارة الدخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة البشعة والنكراء نظرا للفشل الذريع في حماية المواطنين وممتلكاتهم من اعتداءات الخارجين عن القانون بمدينة بنغازي.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في واقعة اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

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