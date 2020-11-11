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بعد مقتل البرعصي .. أبوعميد: ثقة الشعب في الأجهزة الأمنية على المحك

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبر رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبروك أبوعميد، أمس الثلاثاء، أن مقتل المحامية حنان البرعصي جريمة جنائية تضع ثقة الشعب في الأجهزة الأمنية على المحك .

وقال أبوعميد، في مداخلة إعلامية رصدها ” ليبيا 24″، إن الحادث يعكس  وجود خلل في القيم على المستوى الأخلاقي، فليس برجل من يقتل إمرأة أو طفل أو شيخ .

وأضاف أبوعميد، أن حنان البرعصي  زارت منطقة ورشفانة سنة 2014 وشاهدت أعمال التخريب وتدمير البيوت، مشيرا إلى أنها  حاولت مرارا وتكرارا فضح الجرائم المرتكبة في حق أهل المنطقة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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