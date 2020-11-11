بعد مقتل البرعصي .. أبوعميد: ثقة الشعب في الأجهزة الأمنية على المحك

اعتبر رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبروك أبوعميد، أمس الثلاثاء، أن مقتل المحامية حنان البرعصي جريمة جنائية تضع ثقة الشعب في الأجهزة الأمنية على المحك .

وقال أبوعميد، في مداخلة إعلامية رصدها ” ليبيا 24″، إن الحادث يعكس وجود خلل في القيم على المستوى الأخلاقي، فليس برجل من يقتل إمرأة أو طفل أو شيخ .

وأضاف أبوعميد، أن حنان البرعصي زارت منطقة ورشفانة سنة 2014 وشاهدت أعمال التخريب وتدمير البيوت، مشيرا إلى أنها حاولت مرارا وتكرارا فضح الجرائم المرتكبة في حق أهل المنطقة .

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