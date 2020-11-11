ليبيا الان

نقابة المحامين: سياسة الترهيب لن تُسكت صوت المحامين في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، أن اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي في بنغازي، لن يُسكت صوت المحامين والمدافعين عن حقوق الضعفاء والمقهورين.

وقدّمت النقابة تعازيها لأهل المحامية التي أُغتيلت في بنغازي، وزملائها وموكليها وأسرة المحاماة في ليبيا.

وطالبت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، مكتب النائب العام وعموم السلطة القضائية بكشف الحقيقة وإظهار نتائج التحقيقات ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

كما أكدت النقابة في بيانها، على متابعة سير التحقيقات وملاحقة الجناة مهما طال الزمن، وأن سياسية الترهيب وتكميم الأفواه لن تمس قيد أنملة من عزائم المحامين.

وأعربت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، عن التحرك الذي وصفته بالمثير واللافت، للأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية، وآخرها استدعائهم يوم الأثنين الماضي، لمجلس نقابة بنغازي الفرعية ومطالبتهم بإسكات صوت المحامية المغدورة، وأنها طالبت باتباع الطرق القانونية اللازمة في المسائل التأديبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك