نقابة المحامين: سياسة الترهيب لن تُسكت صوت المحامين في ليبيا

أكدت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، أن اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي في بنغازي، لن يُسكت صوت المحامين والمدافعين عن حقوق الضعفاء والمقهورين.

وقدّمت النقابة تعازيها لأهل المحامية التي أُغتيلت في بنغازي، وزملائها وموكليها وأسرة المحاماة في ليبيا.

وطالبت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، مكتب النائب العام وعموم السلطة القضائية بكشف الحقيقة وإظهار نتائج التحقيقات ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

كما أكدت النقابة في بيانها، على متابعة سير التحقيقات وملاحقة الجناة مهما طال الزمن، وأن سياسية الترهيب وتكميم الأفواه لن تمس قيد أنملة من عزائم المحامين.

وأعربت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، عن التحرك الذي وصفته بالمثير واللافت، للأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية، وآخرها استدعائهم يوم الأثنين الماضي، لمجلس نقابة بنغازي الفرعية ومطالبتهم بإسكات صوت المحامية المغدورة، وأنها طالبت باتباع الطرق القانونية اللازمة في المسائل التأديبية.

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