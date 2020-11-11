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عدل الوفاق: سنلاحق الجناة الذين قتلوا الحقوقية حنان البرعصي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، في مدينة بنغازي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، حول الحادثة، “إن وزارة العدل إذ تدين هذه الجريمة النكراء والتي تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي طالت مؤخرا عددا من النشطاء والحقوقيين وخاصة النساء منهم، في سابقة خطيرة”.

وأكدت وزارة العدل في حكومة الوفاق، أنها،: “ستكون محلا للرصد والتوثيق من قبل لجانها المختصة بذلك وإن إجراءات الملاحقة بشأنها لن تقف عند ملاحقة من أرتكب هذا الفعل الشنيع”.

وأضافت وزارة العدل، أنها ستلاحق الجناة، “حتى لو أضطرها الأمر لاستدعاء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إذ ثبت وقوف أشخاص خلفها يستعصي على القضاء الوطني ملاحقتهم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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