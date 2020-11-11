البعثة الأممية تدين اغتيال المحامية “حنان البرعصي” في بنغازي

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مقتل المحامية حنان البرعصي، التي اغتيلت يوم أمس الثلاثاء، في وضح النهار، في بنغازي على يد مسلحين مجهولين.

وأوضحت البعثة في إدانتها، “وكانت السيدة البرعصي من أشد المجاهرين بانتقاد الفساد وإساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان. وتدلل فجيعة مقتلها على التهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها”.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أنها أخدت علمًا بقرار السلطات المختصة في الحكومة الليبية، بالشروع في تحقيق سريع وشامل في مقتلها، داعية إلى قديم الجناة على الفور إلى العدالة.

وأضافت البعثة الأممية، “ويعد مقتل السيدة البرعصي تذكيراً قوياً لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب”.

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