هيئة السلامة الوطنية تعقد اجتماعا تقابليا لمناقشة العراقيل

عقد نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية العميد إمحمد مختار، اجتماعا تقابليا ضم مدير فرع الغربية ورؤساء الأقسام والوحدات ومدير إدارة التخطيط، بديوان الهيئة بمنطقة أبوسليم.

وحضر الاجتماع، مدير فرع الغربية العميد صالح الجبالي، ومدير إدارة التخطيط العميد بشير بلعيد، ورؤوساء الأقسام والوحدات بفرع الغربية بالهيئة.

وناقش الاجتماع التقابلي، كل العراقيل والمشاكل التى تواجه سير العمل بالأقسام والوحدات وسرعة توفير الاحتياجات الضرورية وصيانة شاحنات الإطفاء بشكل عاجل وصيانة مقرات الأقسام والوحدات واعتماد برنامج تدريبي لمنتسبي الهيئة لتطويرهم والرفع من آدائهم بالعمل.

واستعراض الاجتماع، مدى مساهمة الأقسام فى مواجهة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة من خلال عمليات التعقيم والتطهير التي تمت فى مختلف المناطق خلال الأشهر الماضية، من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

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