ردود فعل دولية على حادثة اغتيال “حنان البرعصي” في بنغازي

أدانت منظمة العفو الدولية، اغتيال المحامية البرعصي، في بنغازي، مطالبة بفتح تحقيق.

واعتبرت المنظمة، أن قتلها يعد “دليلا على المخاطر التي تواجهها النساء في ليبيا اللواتي يقمن بالحديث على أمور سياسية”.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على تويتر: “دأبت على انتقاد عدد من الافراد المرتبطين بالمجموعات المسلحة” في شرق ليبيا، وهي “تلقت عدة تهديدات بما فيها التهديد بالقتل لها ولابنتها على خلفية تلك الانتقادات”.

وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، طالبا عدم ذكر اسمه، “تم قتلها بالرصاص في شارع 20، أحد أكبر الشوارع التجارية في بنغازي”.

وأضاف المصدر: “قبلها بلحظات كانت تبث فيديو مباشرا عبر حسابها في فيسبوك”.

وعلّقت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، على تويتر، أن جريمة اغتيال البرعصي: “تذكر بجرائم أخرى من هذا القبيل لم يُعاقب عليها أحد. على السلطات في الشرق التحقيق على وجه السرعة ومحاسبة الجناة”.

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