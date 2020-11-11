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بلدية طبرق تناقش ملف البناء خارج المخطط دون رخصة بناء

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اجتماعا  مع مسؤول قطاع الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني ومدير مكتب المشروعات ورئيس لجنة الإزالة.

ويأتي الاجتماع، لمناقشة البناء خارج المخطط بالتجاوز وبدون رخصة بناء دون المرور على القنوات القانونية ومنها ماهو موجود على كوابل الكهرباء وخطوط المياه والهواتف.

وأوضح المجلس التسييري لبلدية طبرق، أن الاجتماع اتفق على تشكيل لجنة مكونة لكل القطاعات المختصة للمرور على كل المباني التي بنيت خارج المخطط والتعديات على خطوط المياه والكهرباء والبريد وغيرها.

وأضاف المجلس، “وبخصوص رخص البناء وبعد إتصالات رئيس المجلس بجهات الإتختصاص تم الموافقة على إصدار رخص البناء من الإسكان والمرافق في طبرق”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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