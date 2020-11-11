الرقابة يكشف عن سوء تخزين الدواء بالمركز الوطني لأمراض السكري

كشف مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا، عن سوء التخزين للدواء بمخزن المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء.

وأعرب المكتب عن تأسفه، لسوء التخزين، “نتأسف عن تخزين الدواء بمخزن لا يطابق المواصفات حوائط اسمنتية غير مطلية – ارضيات واسقف مُتردية – عدم وجود اجهزة تبريد وتكييف وعدم ترتيب جيد بالمخزن”.

وأضاف مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، أنه وجد بعض الأدوية منتهية الصلاحية بغرف الإسعاف، وأن النظافة العامة بالموقع مقبولة.

وأشار المكتب، إلى أن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، قاموا بجولة تفقدية، رفقة جهاز الردع لمكافحة الجريمة والحرس البلدي والأمن المركزي طرابلس، استهدفت مستشفى امراض السكري ابن نفيس بمنطقة صلاح الدين.

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