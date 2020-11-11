116 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و4 حالات وفاة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والإستجابة لمجابهة جائحة كورونا في مصراتة تسجيل 116 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 120 مصابا، في حين توفى 4 آخرين، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات في مصراتة إلى 6078 حالة، منها 1961 نشطة، بينما تعافى 3939 مصابًا، في حين توفي 178 آخرون.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في ليبيا تجاوز 70 ألفا، حسب آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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