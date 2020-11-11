«العباني»: ما يحدث في تونس امتداد لمسرحية الصخيرات بمخرج هوليودي جديد

قال محمد عامر العباني عضو مجلس النواب الليبي، إن “تدوير النفايات لا ينتج عنه إلا مزيدا من الأجسام الخشبية، أما تزييف إرادة الشعوب فهو عمل لا أخلاقي، فالشعب الليبي الذي بلغ سن الرشد واكتملت أهليته، له قواعده وقياداته، ومجالسه المنتخبة”.

وأضاف «العباني» في منشور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن “قواعد الإحلال والإبدال مازلت تعتبر لصوص المال العام ومن أثروا بلا سبب لصوصا فاسدين، فكيف بالأمينة على بعثة الدعم أن تجعل مصير الليبيين بلجنة الـ 75 متشوق إلى مزيد من النهب”.

وتابع؛ “لجنة ضمت تحت جناحيها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وتغيب عنها مدنا وتجمعات بشرية وقادة ومناضلين كنا نحتسبهم من الأخيار”.

وختم قائلًا: “ما يحدث في تونس امتداد لمسرحية الصخيرات، بمخرج هوليودي جديد، لك الله يا ليبيا”.