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«العباني»: ما يحدث في تونس امتداد لمسرحية الصخيرات بمخرج هوليودي جديد

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد عامر العباني عضو مجلس النواب الليبي، إن “تدوير النفايات لا ينتج عنه إلا مزيدا من الأجسام الخشبية، أما تزييف إرادة الشعوب فهو عمل لا أخلاقي، فالشعب الليبي الذي بلغ سن الرشد واكتملت أهليته، له قواعده وقياداته، ومجالسه المنتخبة”.

وأضاف «العباني» في منشور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن “قواعد الإحلال والإبدال مازلت تعتبر لصوص المال العام ومن أثروا بلا سبب لصوصا فاسدين، فكيف بالأمينة على بعثة الدعم أن تجعل مصير الليبيين بلجنة الـ 75 متشوق إلى مزيد من النهب”.

وتابع؛ “لجنة ضمت تحت جناحيها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وتغيب عنها مدنا وتجمعات بشرية وقادة ومناضلين كنا نحتسبهم من الأخيار”.

وختم قائلًا: “ما يحدث في تونس امتداد لمسرحية الصخيرات، بمخرج هوليودي جديد، لك الله يا ليبيا”.

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الصخيرات العباني تونس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ما يحدث في ليبيا هو غباء اقتصادي
    واستغلال من الدول الاخرى الطاقات الليبية الطبيعية –
    وهذا بسبب الغباء الاقتصادي في ليبيا – واهمال الطاقات الليبية والشباب الليبي والاعتماد على الأجانب في التنمية –
    لو ان العاطلين عن العمل في ليبيا تم انشاء نقابات خاصة بهم وتخصيص إمكانياتهم للصالح التنمية الاقتصادية – وانشاء مشاريع القطاع العام من مصانع للثروة السمكية ومصانع الانتاج الزراعي -وفحص الجودة الإنتاجية وكذلك الدعاية الناجحة للتسويق للإنتاج وتغطية الاسواق المحلية حتى تصل العملية الى التصدير للخارج تحت شعار صنع في ليبيا –
    لكانت العملية الاقتصادية تسير بشكل ناجح وعملي وتنافسي مان دلك خطوة صحيحة ويوفر العديد من الموارد الاخرى ويدعم الدينار الليبي بشكل مباشر –
    لكن التدخلات من الدول الاخرى تعمل لصالح اقتصادها الوطني ولا تعمل الاقتصاد الليبي الذي اصبح مسيس ووضع تحت ايدي الراسماليين الذين يستغلون الطاقات البشرية لصالحهم الخاص دون العمل الاشتراكي الذي يتيح الفرص للعديد من شراءح المجتمع وبتأمين عام ومنفعة للعباد والبلاد –
    هل تعلم ان العمل الاشتراكي المحلي يضمن مجانية الصحة للعمال والتعليم ومعاشات التقاعد .
    وان القطاع الخاص هو عبودية خالصة للعمال ومنحهم الفتات بعد استغلال جهودهم للتنمية الرأسمالية …!!!!
    العمل الاشتراكي الوطني والدفع بالطاقات المحلية ومنحهم حقوقهم الوطنية هي العملية الصحيحة للتقدم وطبعا هذا بحتاج الصدق والاخلاص في العمل والقول حتى تاني النتاءج على أكمل وجه واحترام حق العامل والموظف حتى يعطي أفضل ما لديه .
    غير ذلك يعتبر مهلكة وتضييع الوقت والجهد والتوجيه الاشتراكي يحتاج لرقابة وصيانة حتى يتم. بالشكل الصحيح – ولا تسيس في الاقتصاد والدين – انما العمل فقط للتنمية وتوفير حياة أفضل للمواطن ودعم للصالح الوطني العام – وهذا الشيء الذي لم ولن يفهمه عُبَّاد الكراسي والمال والمناصب والمصلح الشخصية ضاربين بمصلحة الوطن واحلام الشباب والمواطن – عرض الحاءط امام مصالخهم وكراسيهم .

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