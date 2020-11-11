عقيل: تعقب من قتل حنان البرعصي وانزال القصاص العادل به هو ما ننتظره من ولاة امر شرق البلاد

عقيل يعلق مقتل المحامية البرعصي ويدين بأشد العبارات ازهاق هذه الروح البريئة

ليبيا – علق رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والباحث السياسي عز الدين عقيل على تعرض المحامية حنان البرعصي الشهيرة بـ ” عزوز برقة ” لوابل من الرصاص في منطقة شارع 20 وسط مدينة بنغازي مما أدى لوفاتها عن عمر ناهز 46 عامًا.

عقيل أدان في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” باشد العبارات ازهاق هذه الروح البريئه.

وأضاف:”إن انصاف العداله لروح الراحله حنان البرعصي .. بتعقب القتله المجرمين وانزال القصاص العادل بهم .. هو ما انتظره من ولاة امر شرق البلاد وباسرع الاجال واقربها”.

تعقب من قتل حنان البرعصي وانزال القصاص العادل به هو ما ننتظره من ولاة امر شرق البلاد

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية