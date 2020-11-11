«شركة الكهرباء»: حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة 220 ك.ف شرق طرابلس

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن اندلاع حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة 220 ك.ف شرق طرابلس، فيما لم تتحدث عن توقيت اندلاع الحريق.

وبحسب بيان للشركة اليوم، قامت إدارة السلامة العامة بتوجيه سيارات الإطفاء لمكان الحريق والسيطرة عليه دون أي خسائر بأبراج 220 ك.ف خط القربولي / بئر الاسطى ميلاد.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم وضع القمامة، بجانب المحطات أو أي مكون من مكونات الشبكة الكهربائية لما لها من أثر سلبي كبير، وسببت في السنوات الماضية تضرر بعض محطات التحويل 220 ك.ف.

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