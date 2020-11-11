الشكري: نعم للشراكة الوطنية ولا للمحاصصة وتوزيع المغانم

أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، اعتراضه على مبدأ المحاصصة وتوزيع المناصب ارتهانا لمصالح، مشيرا إلى أنه يؤيد الاختيار بناءً على الكفاءة والنزاهة.

وقال الشكري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نعم للشراكة الوطنية، كفاءة وتأهيلا ونزاهة، لا للمحاصصة ارتهانا لمصالح وتوزيعا لمغانم على حساب شعب يستغيث ووطنا يئن”.

وكان الشكري، قد دعا مطلع هذا الشهر، اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي عقدت جولتها الخامسة من المحادثات في مدينة غدامس إلى عدم خذلان الوطن والأهل، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل مواقفهم بمداد من نور إذا أنهوا مأساة البلاد.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “هل ينهي الرجال العشرة مأساة العشرة؟”، مردفًا “لا تخذلوا وطنكم وأهلكم، التاريخ سيسجل مواقفكم بمداد من نور”.

وانطلقت يوم الاثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، في أحد منتجعات ضاحية قمرت في تونس.

وباشر أعضاء الملتقى الـ75 مشارك ومشاركة، أعمالهم، بحضور رئيسة البعثة الأممية ‎ستيفاني وليامز، وتركز المباحثات على استكمال المناقشات حول مسودة خارطة الطريق.