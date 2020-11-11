قسم عزل مصابي “كورونا” بمركز بنغازي الطبي يدقّ ناقوس الخطر

أعلنت إدارة “برج الأمل” بمركز بنغازي الطبي، والذي تم تخصيصه لعزل مصابي “كورونا”، أمس الثلاثاء، عن تفاوت نسبي في عدد الإصابات اليومية بفيروس “كورونا”.

وأشارت إدارة الإعلام إلى وصول وحدة العناية الفائقة إلى طاقتها الاستيعابية القصوى حيث وصلت أعداد الحالات داخل غرف العناية الفائقة، إلى 22 حالة، كما لفتت الإدارة إلى تزايد حالات الاشتباه داخل الحجر الصحي إلى 45 إصابة بقسم الرجال و21 إصابة بقسم النساء، مؤكدة أن المرضى في حالة دخول مستمر إلى البرج.

يشار إلى أن آخر إحصاءات المركز الوطني أظهرت وجود 3251 عينة سلبية، و970 عينة إيجابية؛ بينها 657 حالة جديدة و313 حالة مخالطة.

وتصدرت طرابلس قائمة أعلى المدن تسجيلاً لحالات الإصابة بـ500 حالة جديدة بينها 395 حالة جديدة، تليها مصراتة بـ 111 حالة ثم بنغازي بـمائة حالة جديدة، فيما تنوعت الإصابات الأخرى بين حالة إلى 33 أعلاها كانت في مدينة زليتن.

وسُجلت 13 حالة وفاة جديدة؛ لترتفع حالات الوفيات المسجّلة إلى 957 حالة من جملة 70010 حالات إصابة، بينها 27541 حالة نشطة.

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