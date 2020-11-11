بعثة الاتحاد الأوروبي تدين اغتيال «حنان البرعصي»

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن إدانتها بشدّة لواقعة اغتيال المحامية والناشطة الليبية حنان البرعصي في بنغازي أمس.

ودعت البعثة في بيان أصدرته، السّلطات الليبية إلى التّعجيل بإجراء تحقيق ذي مصداقية في جريمة القتل هذه وتقديم الجناة إلى العدالة، قائلة “يتم استهداف النشطاء والمحامين وأعضاء المجتمع المدني في ليبيا بهدف اسكات الاصوات التي تعبّر باستقلالية”.

وأشارت البعثة، إلى أن تواصل ارتكاب جرائم القتل والخطف وغيرها من الأعمال الإجرامية في ليبيا من شأنه أن يهدد عملية السلام ويقوض مختلف الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار والعدالة في البلد، مؤكدة على دعم الاتّحاد الأوروبي ووقوفه جنبا إلى جنب مع الغالبية الكبيرة من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون الاعتداءات والانتهاكات التي تمسّ بحقوق الانسان، والذين يسعون إلى ادماج المرأة وإشراكها، ويتّحدون في إطار حوار سلمي ووطني.