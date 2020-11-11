الحويج يدين مقتل “حنان البرعصي”

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أدان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج مقتل المحامية والناشطة حنان البرعصي في مدينة بنغازي.

وقال الحويج في تغريدة عبر حسابه على “تويتر :”أدين وبأشد العبارات هذة الجريمة البشعة بحق الناشطة حنان البرعصي وأدعو الجهات المعنية ملاحقة الجناة وإحالتهم للعدالة”.

وأضاف وزير الخارجية :”لا للقتل ،ولا لسفك الدماء ،ولا للتعرض للنساء ،نحن نؤمن بحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان وإظهار الحقيقة ودولة القانون”.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية “المؤقتة” إبراهيم بوشناف، أمر مديرية أمن بنغازي بالقبض على قتلة، المحامية حنان البرعصي، التي قتلت، الثلاثاء، من قبل مسلحين وسط أحد الشوارع الرئيسية ببنغازي.

وشدد بوشناف، على كافة الأجهزة الأمنية، بتكثيف أعمل التحري والبحث لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

في المقابل أكدت مديرية أمن بنغازي، أنها باشرت على الفور في إجراء تحقيقات بشأن مقتل المحامية، لافتة، في بيان، إلى أن أعمال التعقب لازلت مستمرة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

ودانت المديرية، مقتل المحامية وكافة الأعمال التي تقع وتنفذ خارج دائرة القانون، مؤكدة أنها لا تمثل الدولة التي ينشدها الجميع.

وأوضحت المديرية، أن مقتل المحامية حنان البرعصي، حدث عند الساعة الثانية ظهرًا جراء إطلاق النار عليها من قبل عدد من الأشخاص الملثمين.

وأفادت، أن المسلحين حاولوا بداية الأمر اختطافها من داخل أحد المحلات التجارية بشارع “20” غير أنهم قاموا بإطلاق عدد من الأعيرة النارية عليها، ولاذوا بالفرار بسيارتين معتمتين عبر أحد الشوارع الفرعية.

وأكدت مديرية أمن بنغازي، إنها قامت- عقب الجريمة- على الفور عبر مختلف مكوناتها وبالتنسيق المباشر مع النيابة العامة بالشروع في الانتقال لمحل الواقعة والبدء في إجراءات البحث والتحري والاستدلال.

وذكرت أنها قامت بالاستماع إلى أقوال شهود العيان وتعقب كاميرات المراقبة الموجودة بمنطقة مسرح الجريمة.