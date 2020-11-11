العامة للكهرباء : اندلاع حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة 220 ك.ف شرق طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة 220 ك.ف شرق طرابلس.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إدارة السلامة العامة وجهت سيارات الإطفاء لمكان الحريق والسيطرة عليه دون أي خسائر بأبراج 220 ك.ف خط القربولي / بئر الاسطى ميلاد.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم وضع القمامة، بجانب المحطات أو أي مكون من مكونات الشبكة الكهربائية لما لها من أثر سلبي كبير، لافتة إلى أن ذلك الفعل تسبب خلال السنوات الماضية في تضرر بعض محطات التحويل 220 ك.ف.

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