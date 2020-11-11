بعيو: سأنتزع حقي وحق عائلتي بالقانون

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، عودته إلى منزله بعد أسابيع من اختطافه في طرابلس.

وقال بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”صباح الخير للوطن الذي بإذن الله سيكون ولكم أيها الطيبون.. كل ليبيا بيتي وأنا عُدت بحمد الله إلى بيتي.. سأنتزع حقي وحق عائلتي بالقانون.. السلام قادم ولن يُفلح المجرمون”.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، كان قد تعرض للاعتقال من قبل “كتيبة ثوار طرابلس” يوم 20 أكتوبر الماضي.

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