العباني: ما يحدث في تونس هو امتداد لمسرحية الصخيرات بمخرج هوليودي جديد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن تدوير النفايات لا ينتج عنه إلا مزيد من الأجسام الخشبية، أما تزييف إرادة الشعوب فهو عمل لا أخلاقي.

العباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الشعب الليبي الذي بلغ سن الرشد واكتملت أهليته له قواعده وقياداته ومجالسه المنتخبة، فقواعد الإحلال والإبدال مازلت تعتبر لصوص المال العام ومن أثروا بلا سبب لصوصًا فاسدين.

وأضاف: “فكيف بالأمينة على بعثة الدعم أن تجعل مصير الليبيين بلجنة ال 75 متشوقًا إلى مزيد من النهب، لجنة ضمت تحت جناحيها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وتغيب عنها مدن وتجمعات بشرية وقادة ومناضلون كنا نحتسبهم من الأخيار”.

كما اعتبر أن ما يحدث في تونس إمتداد لمسرحية الصخيرات، بمخرج هوليودي جديد، وفقاً لقوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية