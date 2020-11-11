البحباح: وثيقة حوار تونس محاولة لفرض أجندات دولية على ليبيا وشعبها لتحقيق أطماع الدول الأجنبية

ليبيا – حذر الدبلوماسي السابق رمضان البحباح من وثيقة حوار تونس بشأن المرحلة التمهيدية، قائلًا:” إنها تستحدث أجسامًا غير منتخبة”.

البحباح وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء رفض استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مشيرًا إلى أن الوثيقة لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي في تحقيق سيادة بلده وتقرير مصيره.

وأوضح أن الوثيقة عبارة عن محاولة لفرض أجندات دولية على ليبيا وشعبها؛ لتحقيق أطماع الدول الأجنبية في ليبيا، منوهًا إلى أنها تعمل على ترسيخ سطوة المنظمات الدولية

البحباح تابع أن الوثيقة تعمل على استمرار الوضع كما هو عليه من خلال مرحلة انتقالية جديدة، كما تعمل على إنتاج أداة حكم دكتاتورية تعمل لصالح الدول الأجنبية على حساب الشعب الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية