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البحباح: وثيقة حوار تونس محاولة لفرض أجندات دولية على ليبيا وشعبها لتحقيق أطماع الدول الأجنبية

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذر الدبلوماسي السابق رمضان البحباح من وثيقة حوار تونس بشأن المرحلة التمهيدية، قائلًا:” إنها تستحدث أجسامًا غير منتخبة”.

البحباح وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء رفض استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مشيرًا إلى أن الوثيقة لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي في تحقيق سيادة بلده وتقرير مصيره.

وأوضح أن الوثيقة عبارة عن محاولة لفرض أجندات دولية على ليبيا وشعبها؛ لتحقيق أطماع الدول الأجنبية في ليبيا، منوهًا إلى أنها تعمل على ترسيخ سطوة المنظمات الدولية

البحباح تابع أن الوثيقة تعمل على استمرار الوضع كما هو عليه من خلال مرحلة انتقالية جديدة، كما تعمل على إنتاج أداة حكم دكتاتورية تعمل لصالح الدول الأجنبية على حساب الشعب الليبي.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ماهو الحل ..؟ ماهو البديل ياسيد البحباح ..؟؟ العالم تركنا نتقاتل ولا صوت بيننا ارتفع ليأخذ المبادرة لانهاء الخصومة…زاد الفقر والجهل والمرض يااخي العزيز…زاد البءس والازمات بهذا الشعب المسكين ..عشر سنوات عجاف …نتائج نكبة و مؤامرة دولية علي وطننا العربي ..نجت منها مصر و تونس باعتبارهما بهما مؤسسات وكوادر صحيحة…نكبة قهاير حطمت الليبيين يااخي…الامل الان في هذه الحلول وان كانت ليس بالمستوي المطلوب ولكن هذا هو الموجود الآن …ويجب علينا القبول والا سنكون أكثر فقر وأكثر مرضا وأكثر جهلا وأكثر مأساة ….حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا…حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ….

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