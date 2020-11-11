طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزاوية المركز

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، منها 433 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ116 حالة، ثم الزاوية المركز بـ64 حالة، و33 حالة في زليتن، و24 حالة في الخمس، و22 حالة في كل من غريان وجنزور، و19 حالة في زوارة، و16 حالة في الزنتان، و12 حالة في كل من مزدة والعجيلات، وثماني حالات في الرحيبات، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى سبع حالات في كل من الزاوية الغرب وقصر بن غشير والقره بوللي ويفرن وقصر الخيار، وست حالات في كل من باطن الجبل والقلعة والغريفة، وخمس حالات في ظاهر الجبل، وأربع حالات في كل من صرمان والشاطئ، وثلاث حالات في كل من الرجبان والعامرية والماية، وحالتين في كل من كاباو السبيعة والرياينة ومرزق وغدامس والزهرة، وحالة واحدة في كل من درج وسوق الخميس امسيحل وطبرق وترهونة ومسلاتة والجفارة وبني وليد.

تماثل للشفاء 586 مصابا، منهم 400 حالة في طرابلس، وحالة في كل من الزاوية الجنوب والشويرف، و19 حالة في الزاوية المركز، وثماني حالات في وازن، و14 حالة في صرمان، و20 حالة في زوارة، وثلاث حالات في الزنتان، و120 حالة في مصراتة.

في حين توفي 13 مصابا آخرين، بواقع حالتين في كل من طرابلس وزليتن وغريان، وثلاث حالات في الزاوية المركز، وحالة في كل من قصر بن غشير وجادو والزاوية الجنوب وبني وليد.

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