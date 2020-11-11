تعليم المؤقتة تعلن موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني

أعلنت إدارة الامتحانات بوزارة التعليم في الحكومة المؤقتة أن موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة العامة أساسي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020 سيكون ابتداء من21 من نوفمبر الجاري.

وطالبت الإدارة جميع مراقبات التعليم ومكاتب الامتحانات والمدارس بإخطار الطلبة المعنيين بذلك.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الإثنين الماضي عن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الأول للعام الدراسي 2019- 2020.م بنسبه نجاح بلغت 86.2 %.

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