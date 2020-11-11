ياسين: الأعضاء المشاركين بحوار تونس معظمهم مرفوضون من الشعب الليبي وأغلبهم ينتمون للإخوان

ليبيا- وصف رئيس مجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية في ليبيا عادل ياسين وثيقة حوار تونس بـ”الجيدة”، بشرط تخلي أطراف الحوار عن المصلحة الذاتية.

ياسين وفي حديث لموقع “العين الإخبارية ” أمس الثلاثاء أوضح أنه رغم عدم السماح للمتحاورين بتقلّد أي مناصب، ولكن من الممكن أن يدعموا مصالحهم. مشيرًا إلى أن هذا الحوار يأتي في ظل ظروف صعبة وهيمنة مليشيات إرهابية برعاية الإخوان وحكومة فائز السراج.

وتابع :”أن الأعضاء المشاركين معظمهم مرفوضون من الشعب الليبي وأغلبهم ينتمون للإخوان”، مشيرًا إلى أن الوثيقة تعيدهم إلى المشهد من جديد بفرض سياسة أمر الواقع.

ياسين أوضح أن المشاركين من غرب ليبيا لن يستطيعوا تنفيذ ما يتوصلوا إليه، خوفًا من سطوة المليشيات الإرهابية بعد أن بدأوا بالتهديد برفض مخرجات الحوار العسكري ولجنة العشرة وكذلك حوار تونس، قبل الكشف عن نتائجه.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية