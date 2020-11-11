«الأرصاد»: ارتفاع الموج يتجاوز مترين على الساحل من الخليج إلى طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و2.25 متر على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، إن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، قد يصحبها خلايا سحب رعدية أحيانا.

– الرياح شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج بين 0.75 و1.5 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– لازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم الساحل الشرقي، يصحبها خلايا سحب رعدية أحيانا.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2.25 متر، بينما لا يتجاوز 0.75 متر على الزويتينة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية والرؤية متوسطة.

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