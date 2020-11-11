«مكافحة الأمراض»: 875 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 586 شخصا ووفاة 13 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (247).

واستلم المركز عدد (4082) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1250) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (93) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (64) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (74) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (402) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (54) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (67) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (19) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (82) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3207) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (875) عينة موجبة لفيروس (575 جديدة + 300 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 361 حالة جديدة

عدد 72 حالة مخالطة

2.قصر الخيار

عدد 7 حالة جديدة

3.جنزور

عدد 22 حالة جديدة

4.زليتن

عدد 12 حالة جديدة

عدد 21 حالة مخالطة

5.بني وليد

عدد 1 حالة مخالطة

6.مصراته

عدد 116 حالة مخالطة

7.ترهونة

عدد 1 حالة مخالطة

8.مسلاته

عدد 1 حالة مخالطة

9.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

10.زواره

عدد 3 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

11.غدامس

عدد 2 حالة مخالطة

12.الزهرة

عدد 2 حالة جديدة

13.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.الغريفة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

15.الشاطئ

عدد 4 حالة مخالطة

16.مرزق

عدد 2 حالة جديدة

17.يفرن

عدد 7 حالة جديدة

18.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

19.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

20.الرياينة

عدد 2 حالة جديدة

21.غريان

عدد 12 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

22.الخمس

عدد 22 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

23.القره بوللي

عدد 7 حالة جديدة

24.الماية

عدد 3 حالة جديدة

25.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة مخالطة

26.قصر بن غشير

عدد 7 حالة جديدة

27.الزاوية الغرب

عدد 1 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

28.العجيلات

عدد 12 حالة جديدة

29.الزاوية المركز

عدد 47 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

30.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.القلعة

عدد 6 حالة جديدة

32.الرحيبات

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

33.العامرية

عدد 3 حالة جديدة

34.مزدة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

35.درج

عدد 1 حالة جديدة

36.الزنتان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

37.الرجبان

عدد 3 حالة جديدة

38.باطن الجبل

عدد 6 حالة جديدة

39.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 586 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 400 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الشويرف

3.عدد 19 حالة في الزاوية المركز

4.عدد 8 حالات في وازن

5.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

6.عدد 14 حالة في صرمان

7.عدد 20 حالة في زواره

8.عدد 3 حالات في الزنتان

9.عدد 120 حالة في مصراته

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في الزاوية المركز

3.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

4.عدد 1 حالة في جادو

5.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة في بني وليد

7.عدد 2 حالة في زليتن

8.عدد 2 حالة في غريان

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 70885

2.الحالات النشطة : 27817