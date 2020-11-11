وصول 13 مليون دينار لفروع مصارف غات

وصلت إلى المصارف التجارية في مدينة غات أمس الثلاثاء سيولة نقدية أرسلها مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس عبر رحلة نظمتها الخطوط الجوية الليبية

وأفاد مراسل 218 في غات أن السيولة النقدية تقدر بـ13 مليون دينار، وهي الأولى منذ عيد الأضحى الماضي، وخصص منها 7ملايين دينار لفرع المصرف التجاري الوطني فيما خصص المركزي 6 ملايين دينار لفرع مصرف شمال أفريقيا على أن تستلم المصارف كامل القيمة المخصصة لها في وقت لاحق اليوم تمهيدا لصرفها لمستحقيها من أصحاب الحسابات الجارية وفقا لسقوف سحب ستحدد في وقت لاحق من إدارات فروع المصارف

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