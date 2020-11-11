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وصول 13 مليون دينار لفروع مصارف غات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى المصارف التجارية في مدينة غات أمس الثلاثاء سيولة نقدية أرسلها مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس عبر رحلة نظمتها الخطوط الجوية الليبية

وأفاد مراسل 218 في غات أن السيولة النقدية تقدر بـ13 مليون دينار، وهي الأولى منذ عيد الأضحى الماضي، وخصص منها 7ملايين دينار لفرع المصرف التجاري الوطني فيما خصص المركزي 6 ملايين دينار لفرع مصرف شمال أفريقيا على أن تستلم المصارف كامل القيمة المخصصة لها في وقت لاحق اليوم تمهيدا لصرفها لمستحقيها من أصحاب الحسابات الجارية وفقا لسقوف سحب ستحدد في وقت لاحق من إدارات فروع المصارف

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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