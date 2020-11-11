صيانة مضخة مياه أمطار في مصراتة

تمكنت فرق صيانة محطات الصرف الصحي التابعة لشركة المياه والصرف الصحي ببلدية مصراتة من صيانة مضخة مياه أمطار في محطة الرفع الثانية بمنطقة القوشي.

في حين تتواصل مساعي هذه الفرق من أجل صيانة ما تبقى من مضخات أخرى، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى عمل لجنة الطوارئ المركزية في مصراتة بالتعاون مع رجال الأعمال بالبلدية لتوفير الدعم اللازم لفرق الصيانة من معدات السلامة الشخصية، ومعدات ومستلزمات الصيانة. يُذكر أن عدد مضخات مياه الأمطار الذي يعمل حاليا بالبلدية ثلاث مضخات.

ويتوقع أن يشهد اليومان المقبلان سقوط أمطار غزيرة على مناطق الشمال، حسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء.

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